«Не публикуем документ»: США и НАТО передали России ответ на предложения по гарантиям безопасности

МИД России получил письменный ответ от США по российским предложениям о гарантиях безопасности. Кроме того, ответ российской стороне передали и представители НАТО. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не планируют обнародовать ответ на предложения России. По его словам, документ содержит позитивные моменты, по которым возможна совместная работа.

МИД России получил письменный ответ от США по российским предложениям о гарантиях безопасности. Соответствующее подтверждение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД уточнили, что 26 января замглавы МИД России Александр Грушко принял американского посла Джона Салливана по просьбе американской стороны.

«В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности», — говорится в сообщении.

Как сообщает РИА Новости, Джон Салливан покинул здание МИД на Смоленской площади, отказавшись от комментариев. О передаче ответа российской стороне также сообщил Bloomberg.

Информацию подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что намерен в ближайшие дни поговорить с главой МИД России Сергеем Лавровым, после того как Москва ознакомится с ответом и будет готова обсуждать следующие шаги.

«В них (ответах США. — RT) изложен серьёзный дипломатический путь вперед, если Россия выберет его», — цитирует его ТАСС.

При этом он отметил, что США не планируют обнародовать ответ на предложения России.

«Мы не публикуем этот документ, поскольку считаем, что дипломатия имеет наилучшие шансы на успех, если мы создадим условия для конфиденциальных переговоров. Мы надеемся и ожидаем, что Россия будет придерживаться такой же точки зрения и серьезно отнесется к нашему предложению», — отметил он.

Он также рассказал, что в работе над ответами американской стороны принимал участие президент США Джо Байден.

По словам Блинкена, ​​​​​​США настроены на диалог с Россией и предпочитают дипломатический путь урегулирования по тем вопросам, где возможна коммуникация. Документ, отметил он, содержит позитивные моменты, по которым возможна совместная работа.

Ответы США, по его словам, были скоординированы с украинскими партнёрами, а также европейскими союзниками.

Вместе с тем Блинкен заявил, что Соединённые Штаты не откажутся от принципа «открытых дверей» НАТО.

По словам Госсекретаря, Байден принимал активное участие в подготовке ответа на предложения РФ.

«В нём изложены сферы и набор идей, по которым мы можем сообща достичь прогресса в обеспечении коллективной безопасности», — заявил Блинкен.

Кроме того, 26 января генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что альянс передал России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. Ответ передали российскому послу в Брюсселе, сообщили в МИД.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

AFP

© JOHN THYS

«НАТО передала письменный ответ на предложения России, мы сделали это параллельно с США», — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО также подчеркнул, что альянс намерен придерживаться принципа «открытых дверей» для новых стран, отметив, что «любая страна имеет право выбирать собственный путь».

При этом Столтенберг сказал, что в ответе НАТО содержится предложение восстановить дипломатические миссии сторон.

«НАТО серьёзно намерено достичь прогресса в диалоге с Россией», — сказал Столтенберг на брифинге.

По его словам, предложения НАТО, представленные в ответе для России, поддержали все страны альянса.

Напомним, 21 января министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл в Женеве встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном, в ходе которой стороны, в частности, обсудили российские предложения по гарантиям безопасности. Как сообщал Лавров, была достигнута договорённость, что США в конце января передадут письменные ответы на предложения России. На встрече российская сторона ещё раз подчеркнула своё требование о нерасширении НАТО на восток.

Позже официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон не будет делать односторонних уступок по вопросу российских предложений в сфере безопасности. По его словам, между Россией и США могут быть плодотворные обсуждения, которые приведут к разрешению вопросов, вызывающих обоюдные обеспокоенности в сфере безопасности.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности, которые были переданы западным коллегам.

Документы, в частности, содержат положения о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, взаимных гарантиях безопасности в Европе и об отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счёт бывших республик СССР.

В начале января Россия провела серию переговоров с США и НАТО по этим вопросам.