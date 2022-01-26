Столтенберг заявил о приверженности НАТО принципу «открытых дверей» для новых стран

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о приверженности альянса принципу «открытых дверей» для новых стран.

«Мы дали ясно понять, что не пойдём на компромиссы в отношении наших главных принципов», — сказал Столтенберг на брифинге.

По его словам, один из этих принципов подразумевает, что «любая страна имеет право выбирать собственный путь».

26 января Столтенберг сообщил, что альянс параллельно с США передал России письменный ответ на предложения по безопасности.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен также заявил, что Соединённые Штаты не откажутся от принципа «открытых дверей» НАТО.