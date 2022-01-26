Столтенберг заявил о приверженности НАТО принципу «открытых дверей» для новых стран

Короткая ссылка
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о приверженности альянса принципу «открытых дверей» для новых стран.
Столтенберг заявил о приверженности НАТО принципу «открытых дверей» для новых стран
  • AP

«Мы дали ясно понять, что не пойдём на компромиссы в отношении наших главных принципов», — сказал Столтенберг на брифинге.

По его словам, один из этих принципов подразумевает, что «любая страна имеет право выбирать собственный путь».

26 января Столтенберг сообщил, что альянс параллельно с США передал России письменный ответ на предложения по безопасности.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен также заявил, что Соединённые Штаты не откажутся от принципа «открытых дверей» НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить