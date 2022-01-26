Генсек НАТО: альянс передал России письменный ответ на предложения по безопасности

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс передал России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности.
Генсек НАТО: альянс передал России письменный ответ на предложения по безопасности
  • AP

По его словам, в НАТО убеждены, что враждебность должна разрешаться путём дипломатии и диалога.

«НАТО передала письменный ответ на предложения России, мы сделали это параллельно с США», — сказал Столтенберг на пресс-конференции.

26 января МИД России подтвердил получение письменного ответа от США по предложениям о гарантиях безопасности.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не намерен обнародовать ответ на предложения России о гарантиях безопасности.

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