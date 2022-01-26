Генсек НАТО: альянс передал России письменный ответ на предложения по безопасности
- AP
По его словам, в НАТО убеждены, что враждебность должна разрешаться путём дипломатии и диалога.
«НАТО передала письменный ответ на предложения России, мы сделали это параллельно с США», — сказал Столтенберг на пресс-конференции.
26 января МИД России подтвердил получение письменного ответа от США по предложениям о гарантиях безопасности.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не намерен обнародовать ответ на предложения России о гарантиях безопасности.