МИД России подтвердил получение письменного ответа от США по гарантиям безопасности

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RT
МИД России подтвердил получение письменного ответа от США по предложениям о гарантиях безопасности. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД.
МИД России подтвердил получение письменного ответа от США по гарантиям безопасности
  • Legion-Media

Отмечается, что 26 января замглавы МИД России Александр Грушко принял американского посла Джона Салливана по просьбе американской стороны.

На встрече Салливан передал письменный ответ администрации США на ранее представленный Москвой проект двустороннего договора о гарантиях безопасности.

Ранее посол США в Москве Джон Салливан прибыл в Министерство иностранных дел России.

По информации журналиста Bloomberg, США передали России ответ на предложения по гарантиям безопасности.

До этого CNN сообщал, что администрация президента США Джо Байдена может направить России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности уже в среду, 26 января.

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