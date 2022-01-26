Bloomberg: США передали России ответ на предложения по безопасности

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Соединённые Штаты передали России ответ на предложения по гарантиям безопасности. Об этом информирует корреспондент агентства Bloomberg.
Bloomberg: США передали России ответ на предложения по безопасности
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«Письменный ответ США уже получен Россией», — написала в своём Twitter-аккаунте журналист Дженнифер Джейкобс. По её словам, об этом сообщил корреспондент Питер Мартин.

Как ранее сообщил телеканал CNN, администрация США может направить России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности уже в среду, 26 января.

В МИД России отмечали, что Москва ожидает от США письменного ответа на каждое предложение гарантий безопасности.

Глава министерства Сергей Лавров также заявил, что Россия не опубликует ответ США, если такая просьба поступит, однако суть реакции США «заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах была об этом проинформирована».

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