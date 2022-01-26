Лавров: Россия не станет публиковать ответ США по безопасности, если будет такая просьба

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не опубликует ответ США по гарантиям безопасности, если такая просьба поступит.
Лавров: Россия не станет публиковать ответ США по безопасности, если будет такая просьба
  • AP

«Американцы уже сейчас говорят: «Не надо только никому этот ответ показывать». Если у них будет такое отношение ко всему происходящему, наверное, мы не можем опубликовать американский документ», — цитирует Лаврова ТАСС.

Между тем он подчеркнул, что суть реакции США, содержание их реакции на документы, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах была об этом проинформирована.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что обычно дипломатические документы, такие как ответ США на предложения России по гарантиям безопасности, не публикуются.

Как сообщалось, США координируют письменный ответ России по гарантиям безопасности с ЕС и НАТО.

Лавров заявил, что было бы правильным предать гласности ответ Вашингтона по гарантиям безопасности.

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