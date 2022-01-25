Bloomberg: США координируют письменный ответ России по гарантиям безопасности с ЕС и НАТО

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США координируют письменный ответ России по гарантиям безопасности с ЕС и НАТО, пишет Bloomberg со ссылкой на официального представителя ЕС, который попросил не называть его имя.
Bloomberg: США координируют письменный ответ России по гарантиям безопасности с ЕС и НАТО
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Отмечается, что США намерены обозначить области, в которых они могут отреагировать на обеспокоенность России.

Как пишет ТАСС, агентство приводит слова чиновника о том, что в ответе американской стороны будут также перечислены действия России, которые вызывают тревогу у Европы.

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал заявление официального представителя Госдепартамента Неда Прайса о том, что администрация США не намерена идти на какие-либо уступки России в вопросах безопасности.

24 января официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала, что Москва ожидает от США письменного ответа на каждое предложение гарантий безопасности.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что чётких дедлайнов по консультациям с США о гарантиях безопасности нет, но Россию не устроит бесконечное затягивание данного процесса.

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