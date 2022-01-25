Косачёв отреагировал на слова представителя Госдепа о гарантиях безопасности

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал заявление официального представителя Госдепартамента Неда Прайса о том, что администрация США не намерена идти на какие-либо уступки России в вопросах безопасности.

«Данное высказывание не выдерживает критики, поскольку пытается обнулить нынешнюю ситуацию с тем, чтобы шаги в обратном направлении делали все участники будущих гипотетических договорённостей. Но дело в том, что нынешняя ситуация не подлежит обнулению. Нынешняя ситуация заведомо моделировалась Западом, прежде всего американцами, в свою пользу в течение последних трёх десятилетий... Россия за всё это время ничего не делала в нарушение договорённостей с НАТО либо в рамках ОБСЕ», — сказал Косачёв.

Он отметил, что вся военная деятельность России осуществляется «в пределах собственных национальных границ».

«Если теперь американцы будут предлагать нам нынешнюю ситуацию принять как исходную точку, от которой мы должны будем, что называется, танцевать в будущем, разумеется, это никоим образом не может устраивать российскую сторону. Потому что тогда гипотетически американцы будут как-то ограничивать свою военную деятельность на территории Украины, Польши, Румынии и Грузии, а нам будет предложено ограничивать нашу военную деятельность на территории России, условно говоря, выводя наши вооружения за Уральские горы», — заключил собеседник RT.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что администрация США не намерена идти на какие-либо уступки России в вопросах безопасности и прогресс возможен лишь на основе взаимных шагов.