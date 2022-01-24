Белый дом: США пока не готовы раскрыть содержание ответов на предложения России

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США пока не готова сообщить содержание ответов Вашингтона на предложения России по гарантиям безопасности.
Белый дом: США пока не готовы раскрыть содержание ответов на предложения России
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«Мне нечего пока объявить по поводу того, как они будут выглядеть», — приводит РИА Новости её слова.

Псаки отметила, что письменные предложения традиционно являются основой «любых договорённостей США с Россией и многими другими странами мира».

«Это стандартная вещь для дипломатии, такой формат позволяет обозначить имеющиеся озабоченности, а также сферы, где возможно сотрудничество», — сказала пресс-секретарь.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала, что Москва ожидает от США письменного ответа на каждое предложение гарантий безопасности.

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