Белый дом: США пока не готовы раскрыть содержание ответов на предложения России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США пока не готова сообщить содержание ответов Вашингтона на предложения России по гарантиям безопасности.

«Мне нечего пока объявить по поводу того, как они будут выглядеть», — приводит РИА Новости её слова.

Псаки отметила, что письменные предложения традиционно являются основой «любых договорённостей США с Россией и многими другими странами мира».

«Это стандартная вещь для дипломатии, такой формат позволяет обозначить имеющиеся озабоченности, а также сферы, где возможно сотрудничество», — сказала пресс-секретарь.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала, что Москва ожидает от США письменного ответа на каждое предложение гарантий безопасности.