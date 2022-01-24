В МИД России заявили об ожидании письменного ответа США по гарантиям безопасности

Короткая ссылка
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в интервью «Известиям» рассказала, что Москва ожидает от США письменного ответа по каждому предложению гарантий безопасности.

«Мы хотим,.. чтобы нам письменно ответили по пунктам на то, что мы предложили», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что Россия была открыта в своих действиях и добросовестно передала письменные предложения своим западным партнёрам.

Кроме того, впоследствии была проведена встреча, нацеленная на разъяснение некоторых пунктов.

«Мы проявляем абсолютную кооперабельность», — подчеркнула Захарова.

Ранее в МИД России заявили, что Москва с момента вручения США проекта договора по гарантиям безопасности видела со стороны Вашингтона лишь попытки затянуть обсуждение инициатив. Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить