В МИД России заявили об ожидании письменного ответа США по гарантиям безопасности

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в интервью «Известиям» рассказала, что Москва ожидает от США письменного ответа по каждому предложению гарантий безопасности.

«Мы хотим,.. чтобы нам письменно ответили по пунктам на то, что мы предложили», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что Россия была открыта в своих действиях и добросовестно передала письменные предложения своим западным партнёрам.

Кроме того, впоследствии была проведена встреча, нацеленная на разъяснение некоторых пунктов.

«Мы проявляем абсолютную кооперабельность», — подчеркнула Захарова.

Ранее в МИД России заявили, что Москва с момента вручения США проекта договора по гарантиям безопасности видела со стороны Вашингтона лишь попытки затянуть обсуждение инициатив. Подробнее — в материале RT.