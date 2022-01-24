В МИД России заявили об ожидании письменного ответа США по гарантиям безопасности
«Мы хотим,.. чтобы нам письменно ответили по пунктам на то, что мы предложили», — сказала она.
Захарова подчеркнула, что Россия была открыта в своих действиях и добросовестно передала письменные предложения своим западным партнёрам.
Кроме того, впоследствии была проведена встреча, нацеленная на разъяснение некоторых пунктов.
«Мы проявляем абсолютную кооперабельность», — подчеркнула Захарова.
Ранее в МИД России заявили, что Москва с момента вручения США проекта договора по гарантиям безопасности видела со стороны Вашингтона лишь попытки затянуть обсуждение инициатив. Подробнее — в материале RT.