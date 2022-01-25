Госдеп: США не пойдут на уступки России в вопросах гарантий безопасности

Администрация США не намерена идти на какие-либо уступки России в вопросах безопасности, прогресс возможен лишь на основе взаимных шагов. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Ключевой момент здесь заключается в том, что любые шаги, которые мы предпримем, не будут являться уступками — они должны будут предприниматься на взаимной основе», — цитирует РИА Новости Прайса.

По его словам, «России также придётся что-то делать в целях обеспечения безопасности».

Представитель Госдепа подчеркнул, что любым шагам со стороны Вашингтона будут предшествовать тщательные консультации с союзниками и партнёрами США.

Прайс также заявил, что США планируют дать письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности на текущей неделе.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США пока не готова сообщить содержание ответов Вашингтона на предложения России по гарантиям безопасности.

24 января официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала, что Москва ожидает от США письменного ответа на каждое предложение гарантий безопасности.