Госдеп заявил о намерении США дать ответ по российским предложениям на этой неделе

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США планируют дать письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности на текущей неделе.

«Мы рассматриваем наш следующий шаг в контактах — это предоставление письменного ответа России. Мы поделились своими идеями с нашими европейскими союзниками. Мы получаем от них реакцию. Мы включаем их реакцию в письменный ответ. И когда мы будем готовы передать его, мы сделаем это. Мы ожидаем, что это случится на этой неделе», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США пока не готова сообщить содержание ответов Вашингтона на предложения России по гарантиям безопасности.

24 января официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала, что Москва ожидает от США письменного ответа на каждое предложение гарантий безопасности.