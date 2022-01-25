В Белом доме прокомментировали возможность публикации ответа на предложения России
- AP
«Я отмечу, что обычно подобные бумаги не публикуются. Это часть дипломатического процесса», — сказала Псаки на брифинге.
Она добавила, что не может назвать сроки передачи ответа, так как этим занимается Госдеп.
Ранее сообщалось, что США координируют письменный ответ России по гарантиям безопасности с ЕС и НАТО.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что было бы правильным предать гласности ответ Вашингтона по гарантиям безопасности.