В Белом доме прокомментировали возможность публикации ответа на предложения России

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что обычно дипломатические документы, такие как ответ США на предложения России по гарантиям безопасности, не публикуются.
В Белом доме прокомментировали возможность публикации ответа на предложения России
  • AP

«Я отмечу, что обычно подобные бумаги не публикуются. Это часть дипломатического процесса», — сказала Псаки на брифинге.

Она добавила, что не может назвать сроки передачи ответа, так как этим занимается Госдеп.

Ранее сообщалось, что США координируют письменный ответ России по гарантиям безопасности с ЕС и НАТО.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что было бы правильным предать гласности ответ Вашингтона по гарантиям безопасности.

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