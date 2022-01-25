В Белом доме прокомментировали возможность публикации ответа на предложения России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что обычно дипломатические документы, такие как ответ США на предложения России по гарантиям безопасности, не публикуются.

«Я отмечу, что обычно подобные бумаги не публикуются. Это часть дипломатического процесса», — сказала Псаки на брифинге.

Она добавила, что не может назвать сроки передачи ответа, так как этим занимается Госдеп.

Ранее сообщалось, что США координируют письменный ответ России по гарантиям безопасности с ЕС и НАТО.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что было бы правильным предать гласности ответ Вашингтона по гарантиям безопасности.