Лавров: правильно было бы предать гласности ответ США по гарантиям безопасности
- AP
«Это вопрос, который необходимо будет задать американским коллегам. Я сегодня думал об этом. Но пока ответа нет, мы не будем эту тему поднимать, поскольку это их собственность, которая будет передана нам в качестве их позиции», — сказал Лавров.
Он отметил, что будет просить об этом госсекретаря США Энтони Блинкена.
«Я считаю, что было бы правильно этот ответ предать гласности. И буду просить Энтони Блинкена, чтобы они не возражали», — отметил Лавров.
Также Лавров заявил, что после ответа США на российские предложения по безопасности, который Вашингтон обещал представить на следующей неделе, планируется его новый контакт с Блинкеном.