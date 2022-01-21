Лавров заявил о планируемом после ответа США новом контакте с Блинкеном

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после ответа США на российские предложения по безопасности, который Вашингтон обещал представить на следующей неделе, планируется его новый контакт с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
Лавров заявил о планируемом после ответа США новом контакте с Блинкеном
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Я сказал уже, что мы ждём ответа официального на бумаге на наши предложения, после чего планируем очередной контакт на нашем уровне», — заявил Лавров.

Также он отметил, что президент России Владимир Путин всегда готов к контактам с американским коллегой Джо Байденом. При этом Лавров заявил, что эти контакты должны быть хорошо подготовлены.

«Чтобы было понятно, на что мы можем выйти по итогам задействования потенциала наших лидеров», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции.

По словам Лаврова, Блинкен на встрече в Женеве заявил, что удовлетворён состоявшимся обменом мнений, который поможет США на следующей неделе представить письменную реакцию на предложения России.

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