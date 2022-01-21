Лавров: обмен мнениями с Блинкеном поможет США представить письменный ответ России
- © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
По его словам, встреча с Блинкеном была промежуточной.
«Блинкен сказал мне, что он удовлетворён состоявшимся обменом мнений, который поможет им на следующей неделе, это было уже несколько раз подчёркнуто, представить нам письменную реакцию», — отметил Лавров.
RT ведёт прямую трансляцию.
Ранее сообщалось, что в Женеве завершилась встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Блинкена.