Лавров: обмен мнениями с Блинкеном поможет США представить письменный ответ России

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ходе встречи в Женеве госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обмен мнениями поможет Вашингтону представить письменную реакцию на российские предложения на следующей неделе.
Лавров: обмен мнениями с Блинкеном поможет США представить письменный ответ России
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

По его словам, встреча с Блинкеном была промежуточной. 

«Блинкен сказал мне, что он удовлетворён состоявшимся обменом мнений, который поможет им на следующей неделе, это было уже несколько раз подчёркнуто, представить нам письменную реакцию», — отметил Лавров.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ранее сообщалось, что в Женеве завершилась встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Блинкена.

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