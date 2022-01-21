Лавров: обмен мнениями с Блинкеном поможет США представить письменный ответ России

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ходе встречи в Женеве госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обмен мнениями поможет Вашингтону представить письменную реакцию на российские предложения на следующей неделе.

По его словам, встреча с Блинкеном была промежуточной.

«Блинкен сказал мне, что он удовлетворён состоявшимся обменом мнений, который поможет им на следующей неделе, это было уже несколько раз подчёркнуто, представить нам письменную реакцию», — отметил Лавров.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ранее сообщалось, что в Женеве завершилась встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Блинкена.