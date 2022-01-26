CNN: Белый дом может направить России ответ по гарантиям безопасности уже в среду

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Администрация президента США Джо Байдена может направить России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности уже в среду, 26 января.
CNN: Белый дом может направить России ответ по гарантиям безопасности уже в среду
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Об этом сообщил CNN.

Отмечается, что в ответе США сообщат, в каких областях они готовы работать с Россией. По данным телеканала, представители Вашингтона «уже чётко обозначили» эти сферы, в том числе речь идёт о контроле над вооружением, о снижении рисков для безопасности и о размещении ракетных систем.

По словам высокопоставленных чиновников американской администрации, будет представлено немного больше деталей, чем в публичных заявлениях Вашингтона.

Ранее сообщалось, что США координируют письменный ответ России по гарантиям безопасности с ЕС и НАТО.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что было бы правильным предать гласности ответ Вашингтона по гарантиям безопасности.

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