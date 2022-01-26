Грушко: Россия получила некоторые ответы на предложения по безопасности в устной форме
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«Да, мы уже получили некоторые ответы на наши вопросы, пока в устной форме. Но, во-первых, нам хочется знать, почему наши предложения неприемлемы… Мы внимательно изучим и определим наши дальнейшие шаги», — цитирует РИА Новости Грушко.
Ранее сообщалось, что США координируют письменный ответ России по гарантиям безопасности с ЕС и НАТО.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что было бы правильным предать гласности ответ Вашингтона по гарантиям безопасности.