Грушко: Россия получила некоторые ответы на предложения по безопасности в устной форме

Россия получила некоторые ответы на свои предложения по безопасности, пока в устной форме, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

«Да, мы уже получили некоторые ответы на наши вопросы, пока в устной форме. Но, во-первых, нам хочется знать, почему наши предложения неприемлемы… Мы внимательно изучим и определим наши дальнейшие шаги», — цитирует РИА Новости Грушко.

Ранее сообщалось, что США координируют письменный ответ России по гарантиям безопасности с ЕС и НАТО.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что было бы правильным предать гласности ответ Вашингтона по гарантиям безопасности.