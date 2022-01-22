«Вкупе с непрекращающимися запугиваниями санкциями»: МИД РФ обвинил США в «токсичной кампании» против Москвы

МИД России опубликовал серию ответов на утверждения Госдепа США о ситуации с российской «агрессией» на Украине и продвижением НАТО на восток. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Вашингтон организовал против России информационно-пропагандистскую кампанию, которая представляет страну в качестве агрессора и «врага цивилизованной Европы». Дипломаты отметили, что подобные публикации со стороны США сопровождаются запугиваниями, цель которых — закрепить системный вызов России.

В МИД России заявили, что США вместо попыток сосредоточиться на ответах на поставленные российскими дипломатами вопросы занимаются проведением информационно-пропагандистской кампании против России.

«Белый дом и его западные союзники запустили крайне токсичную информационно-пропагандистскую кампанию, представляющую нашу страну как «агрессора», «врага цивилизованной Европы» и «угрозу» международной стабильности», — говорится в публикации МИД, посвящённой фактам дезинформации о российской «агрессии» на Украине.

Ранее в Госдепартаменте США опубликовали материал о якобы российской дезинформации по ситуации вокруг Украины. Как прокомментировала эти материалы официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, документ содержит «пассажи просто нечеловеческой лжи».

Российские дипломаты также отметили, что инициированная США кампания сопровождается «непрекращающимися запугиваниями «болезненными» санкциями, призванными обескровить отечественную экономику и закрепить системный вызов России».

Как подчеркнули в МИД РФ, американская сторона с момента получения российских предложений по гарантиям безопасности пыталась в основном затянуть переговоры, несмотря на предложенные Россией конкретные параметры по различным экспертным уровням и форматам.

Напомним, 17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Среди прочего документы содержат положения о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, взаимных гарантиях безопасности в Европе и об отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счёт бывших республик СССР.

В начале января Россия провела серию переговоров с США и НАТО по данным вопросам, которые продолжились встречей главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве 21 января. В ходе встречи была достигнута договорённость, что США на следующей неделе передадут письменные ответы на предложения России.

В сообщении МИД по итогам встречи также говорится, что до Блинкена «чётко доведено», что игнорирование озабоченностей России, связанных с военным освоением Украины со стороны НАТО и сосредоточением сил альянса вблизи российских границ будет иметь «самые серьёзные последствия».

Ситуация на границе и продвижение НАТО

В МИД РФ также высказались относительно ряда других тезисов представителей западных государств. В частности, российские дипломаты напомнили о позиции Госдепартамента США, согласно которой Москва якобы спровоцировала кризис, разместив более 100 тыс. военнослужащих на границе с Украиной.

В Москве в ответ подчеркнули, что Киев и страны Запада пытаются выставить Россию стороной конфликта в Донбассе.

«США и страны НАТО делают это для того, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от собственного военного освоения территории Украины. ВСУ и альянс наращивают военную активность в непосредственной близости от российских границ», — говорится в сообщении.

Как отметили в МИД, вблизи российских границ проводятся многонациональные военные учения, которых в текущем году планируется десять. Вместе с этим дипломаты напомнили, что Россия регулярно проводит военные учения и осуществляет внезапные проверки войск на своей территории.

«В то же время США размещают свои вооружённые силы и наступательные вооружения в странах Восточной Европы, в нескольких тысячах километров от своих национальных границ, чем подрывают европейскую безопасность и стратегическую стабильность», — подчеркнули в МИД.

Вместе с этим отмечается, что за счёт поставок оружия и отправки военных специалистов на Украину США «поощряют агрессивные действия киевского режима против собственного населения в Донбассе».

На тезис Госдепа США о якобы отсутствии угроз со стороны украинского правительства для русскоязычного населения на Украине в МИД возразили, отметив, что нарушения прав русскоязычного населения на Украине достигли чудовищных масштабов.

«Власти страны принимают дискриминационные законы о языке, образовании, так называемых коренных народах, вытесняя русский язык из всех сфер жизни. Дошло до того, что в августе 2021 года президент Украины В. Зеленский в явно ксенофобском ключе публично предложил этническим русским убираться из страны», — сказали в МИД.

В ответ на утверждения США об оборонительном характере НАТО в Москве напомнили, что альянс «запятнал себя неправомочной с точки зрения международного права операцией против Югославии, вторжением стран — членов НАТО в Ирак и Афганистан».

В ответ на заявление о якобы отсутствии направленности расширения НАТО против России в МИД рассказали, что в реальности коалиционные потенциалы альянса на протяжении последних 20 лет сосредоточены именно на «восточном фланге». В частности, продвижение к российским границам сопровождается созданием и модернизацией объектов военной инфраструктуры, отработкой логистических цепочек для быстрой переброски крупных воинских соединений. Кроме того, заметно выросло число заходов в Чёрное море боевых кораблей внерегиональных держав, которые «превращают его акваторию в ещё одну зону нестабильности».

Наряду с этим «Балтика становится ареной военного противостояния», а интенсивность полётов самолётов-разведчиков стран НАТО угрожает гражданскому авиасообщению. Напомним, в декабре Росавиация сообщила, что интенсивность полётов самолётов НАТО у границ РФ создаёт риски возникновения опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов.

Незадолго до этого над открытыми водами Чёрного моря произошёл инцидент, в ходе которого самолёт-разведчик НАТО CL-600 пересёк ряд маршрутов гражданских воздушных судов.