НАТО проведёт военно-морские учения с 24 января по 4 февраля

Короткая ссылка
Страны НАТО проведут масштабные военно-морские учения Neptune Strike 22 с 24 января по 4 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
НАТО проведёт военно-морские учения с 24 января по 4 февраля
  • AFP
  • © Kenzo Tribouillard

«Крупные учения НАТО под названием Neptune Strike 22 начнутся в понедельник (24 января. — RT) и продлятся до 4 февраля», — цитирует ТАСС Кирби.

По его словам, манёвры, в которых будут задействованы корабли, подводные лодки и военно-морская авиация, «призваны продемонстрировать и улучшить возможности государств НАТО при взаимодействии на море».

Ранее сообщалось, что крупнейшие учения НАТО за Северным полярным кругом пройдут в марте, в них примут участие 35 тыс. военных из 28 стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить