НАТО проведёт военно-морские учения с 24 января по 4 февраля

Страны НАТО проведут масштабные военно-морские учения Neptune Strike 22 с 24 января по 4 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Крупные учения НАТО под названием Neptune Strike 22 начнутся в понедельник (24 января. — RT) и продлятся до 4 февраля», — цитирует ТАСС Кирби.

По его словам, манёвры, в которых будут задействованы корабли, подводные лодки и военно-морская авиация, «призваны продемонстрировать и улучшить возможности государств НАТО при взаимодействии на море».

Ранее сообщалось, что крупнейшие учения НАТО за Северным полярным кругом пройдут в марте, в них примут участие 35 тыс. военных из 28 стран.