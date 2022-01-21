«Фокус»: Украина потратила более $86 млн на обустройство границы с Россией

Украина потратила на обустройство границы с Россией в соответствии с проектом экс-премьера Арсения Яценюка «Стена» более $86 млн.

По данным издания «Фокус», с 2015 по 2021 год из госбюджета Украины на возведение «Стены» потратили 2,437 млрд гривен ($86 млн).

В рамках проекта обустроили 403 км противотранспортных рвов, построили 332 км рокадных дорог, 149 мостов через овраги, 99 км металлических заборов и 62 км заграждения из спирали «Егоза».

Ещё несколько инженерных сооружений планируется возвести в апреле — июне 2022 года.

На приграничных участках в Харьковской области создали четыре опорных пункта и оборудовали девять огневых позиций, а также возвели девять комплексов системы видеоконтроля и сигнализации.

В 2020 года глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко не исключил строительства аналогичной стены на линии разграничения с непризнанными республиками Донбасса, если в урегулировании ситуации на юго-востоке страны не будет прогресса.