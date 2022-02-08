Путин: НАТО и США проигнорировали центральные озабоченности России по безопасности

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Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО и США проигнорировали центральные озабоченности России по гарантиям безопасности.
Путин: НАТО и США проигнорировали центральные озабоченности России по безопасности
  • AP
  • © Sputnik, Kremlin Pool

По его словам, предложения России содержат три ключевых пункта: недопущение расширения НАТО, отказ альянса от размещения ударного вооружения на границах России и возврат военного потенциала организации в Европе к состоянию 1997 года.

«Именно эти наши центральные озабоченности, к сожалению, оказались проигнорированными в полученных 26 января от НАТО и США ответах», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили ситуацию вокруг Украины, а также координацию между Североатлантическим альянсом и ЕС.

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