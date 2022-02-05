Генсек НАТО и глава ЕК обсудили ситуацию вокруг Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили ситуацию вокруг Украины, а также координацию между Североатлантическим альянсом и ЕС.

Об этом Столтенберг написал в своём Twitter.

«Проинформировал главу Еврокомиссии о продолжающемся наращивании Россией военной мощи и дестабилизирующих действиях на Украине и вокруг неё», — написал генсек НАТО.

Столтенберг также заявил о важности сохранения тесной координации между НАТО и ЕС касательно следующих шагов, в том числе возможных санкций.

Ранее глава ЕК фон дер Ляйен предупредила Россию о масштабных финансовых санкциях в случае «атаки на Украину».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном призвал его не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии», а заставить украинские власти выполнить Минские соглашения в полном объёме.