Генсек НАТО и глава ЕК обсудили ситуацию вокруг Украины

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили ситуацию вокруг Украины, а также координацию между Североатлантическим альянсом и ЕС.
Генсек НАТО и глава ЕК обсудили ситуацию вокруг Украины
  • © AP Photo/Olivier Matthys

Об этом Столтенберг написал в своём Twitter.

«Проинформировал главу Еврокомиссии о продолжающемся наращивании Россией военной мощи и дестабилизирующих действиях на Украине и вокруг неё», — написал генсек НАТО.

Столтенберг также заявил о важности сохранения тесной координации между НАТО и ЕС касательно следующих шагов, в том числе возможных санкций.

Ранее глава ЕК фон дер Ляйен предупредила Россию о масштабных финансовых санкциях в случае «атаки на Украину».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном призвал его не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии», а заставить украинские власти выполнить Минские соглашения в полном объёме.

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