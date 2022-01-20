Глава ЕК фон дер Ляйен предупредила Россию о масштабных финансовых санкциях

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что выступает за диалог с Россией, но в случае «атаки на Украину» последуют «масштабные финансовые и экономические санкции».
Глава ЕК фон дер Ляйен предупредила Россию о масштабных финансовых санкциях
  • AP

«Мы выступаем за диалог. Мы хотим, чтобы конфликты решались в рамках структур, которые были для этого созданы. Но если ситуация ухудшится, если последует атака на территориальную целостность Украины, мы отреагируем масштабными экономическими и финансовыми санкциями», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пригласил американского госсекретаря Энтони Блинкена присоединиться к заседанию министров иностранных дел государств — членов сообщества 24 января для обсуждения ситуации на Украине.

До этого Боррель заявлял, что Европейский союз намерен усилить координацию с Соединёнными Штатами, НАТО и партнёрами в ОБСЕ.

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