Глава дипломатии ЕС Боррель пригласил Блинкена на заседание МИД стран ЕС

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пригласил американского госсекретаря Энтони Блинкена присоединиться к заседанию министров иностранных дел государств — членов сообщества 24 января для обсуждения ситуации на Украине.

«Я пригласил Блинкена к обсуждению Совета ЕС по России и Украине в понедельник», — написал Боррель в своём Twitter-аккаунте.

Он добавил, что Евросоюз и Соединённые Штаты вместе противостоят так называемым вызовам безопасности в Европе.

Ранее сообщалось, что ЕС и США будут выступать «единым трансатлантическим фронтом» при формировании политики в отношении России. Подробнее — в материале RT.

До этого Боррель заявлял, что Европейский союз намерен усилить координацию с Соединёнными Штатами, НАТО и партнёрами в ОБСЕ.