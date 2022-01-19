Глава дипломатии ЕС Боррель пригласил Блинкена на заседание МИД стран ЕС

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пригласил американского госсекретаря Энтони Блинкена присоединиться к заседанию министров иностранных дел государств — членов сообщества 24 января для обсуждения ситуации на Украине.
Глава дипломатии ЕС Боррель пригласил Блинкена на заседание МИД стран ЕС
  • AP

«Я пригласил Блинкена к обсуждению Совета ЕС по России и Украине в понедельник», — написал Боррель в своём Twitter-аккаунте.

Он добавил, что Евросоюз и Соединённые Штаты вместе противостоят так называемым вызовам безопасности в Европе.

Ранее сообщалось, что ЕС и США будут выступать «единым трансатлантическим фронтом» при формировании политики в отношении России. Подробнее — в материале RT.

До этого Боррель заявлял, что Европейский союз намерен усилить координацию с Соединёнными Штатами, НАТО и партнёрами в ОБСЕ.

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