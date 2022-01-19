Глава дипломатии ЕС Боррель пригласил Блинкена на заседание МИД стран ЕС
- AP
«Я пригласил Блинкена к обсуждению Совета ЕС по России и Украине в понедельник», — написал Боррель в своём Twitter-аккаунте.
Он добавил, что Евросоюз и Соединённые Штаты вместе противостоят так называемым вызовам безопасности в Европе.
Ранее сообщалось, что ЕС и США будут выступать «единым трансатлантическим фронтом» при формировании политики в отношении России. Подробнее — в материале RT.
До этого Боррель заявлял, что Европейский союз намерен усилить координацию с Соединёнными Штатами, НАТО и партнёрами в ОБСЕ.