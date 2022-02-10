Путин заявил о необходимости добиваться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности

Российский лидер Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня дипломатического работника заявил о необходимости добиваться от США и НАТО исчерпывающих и юридически закреплённых гарантий безопасности России.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Обстановка в мире становится всё более турбулентной и напряжённой. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь — добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закреплённых гарантий безопасности нашей страны», — отметил он.

Он добавил, что в полной мере сохраняет свою актуальность последовательная, системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка.

Ранее Путин заявил, что НАТО и США проигнорировали центральные озабоченности Москвы по гарантиям безопасности.

Вместе с тем замглавы российского МИД Сергей Рябков отметил, что ответ НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности содержит гораздо больше хамских формулировок, чем ответ Соединённых Штатов.