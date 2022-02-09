Замглавы МИД Рябков заявил о хамских формулировках в ответе НАТО на предложения России
- РИА Новости
Об этом он сказал журналистам.
«В натовском [ответе], кстати, процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше по сравнению с американским, хотя в американском тоже хватает элементов неприемлемых постановок вопроса», — приводит слова Рябкова ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО и США проигнорировали центральные озабоченности России по гарантиям безопасности.
26 января МИД России получил письменный ответ от США по предложениям о гарантиях безопасности. Также ответ российской стороне передали и представители НАТО.