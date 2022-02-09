Замглавы МИД Рябков заявил о хамских формулировках в ответе НАТО на предложения России

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что ответ НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности содержит гораздо больше хамских формулировок, чем ответ Соединённых Штатов.

Об этом он сказал журналистам.

«В натовском [ответе], кстати, процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше по сравнению с американским, хотя в американском тоже хватает элементов неприемлемых постановок вопроса», — приводит слова Рябкова ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО и США проигнорировали центральные озабоченности России по гарантиям безопасности.

26 января МИД России получил письменный ответ от США по предложениям о гарантиях безопасности. Также ответ российской стороне передали и представители НАТО.