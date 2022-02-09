Замглавы МИД Рябков заявил о хамских формулировках в ответе НАТО на предложения России

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что ответ НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности содержит гораздо больше хамских формулировок, чем ответ Соединённых Штатов.
Замглавы МИД Рябков заявил о хамских формулировках в ответе НАТО на предложения России
  • РИА Новости

Об этом он сказал журналистам.

«В натовском [ответе], кстати, процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше по сравнению с американским, хотя в американском тоже хватает элементов неприемлемых постановок вопроса», — приводит слова Рябкова ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО и США проигнорировали центральные озабоченности России по гарантиям безопасности.

26 января МИД России получил письменный ответ от США по предложениям о гарантиях безопасности. Также ответ российской стороне передали и представители НАТО.

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