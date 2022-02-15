В США заявили о готовности партнёров по НАТО к новому диалогу с Россией по безопасности

Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит объявила, что партнёры по альянсу готовы к диалогу с Россией по вопросам в области безопасности.

«Наше послание России состоит в том, что мы открыты к диалогу», — приводит РИА Новости заявление Смит.

Она снова порекомендовала властям России принять меры для деэскалации напряжённости вокруг Украины.

Смит также отметила, что в НАТО готовы к осуществлению нового раунда переговоров с Россией по вопросам безопасности, в том числе по линии Совета Россия — НАТО и ОБСЕ.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ответ на встречные предложения США и НАТО по гарантиям безопасности будет опубликован.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины и вопросам безопасности.