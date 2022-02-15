Лавров: Россия опубликует свой ответ на предложения США и НАТО по безопасности

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, отвечая на вопрос корреспондента RT, что Россия опубликует свой ответ на встречные предложения США и НАТО по гарантиям безопасности.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

«Конечно, мы опубликуем этот документ, нам стесняться нечего», — сказал Лавров.

Он отметил, что документ будет опубликован в скором времени. Министр пояснил, что должны быть «сейчас какие-то протокольно-технические вещи соблюдены».

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин концептуально одобрил подготовленный МИД проект ответа России по гарантиям безопасности.