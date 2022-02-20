Песков заявил, что Россия не хочет даже произносить слово «война»

Россия никогда ни на кого не нападала первой и даже не хочет произносить слово «война». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. И Россия, которая пережила столько войн, — это последняя страна в Европе, которая вообще хочет даже произносить слово «война», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Россия не хочет войны.

Песков также сообщал, что Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины и вопросам безопасности.

В Кремле заявили, что ряд западных стран и организаций, в том числе НАТО, в последнее время проявляет в адрес России неприкрытую информационную агрессию.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что последние заявления со стороны США о якобы «неминуемом вторжении» России на Украину являются новым витком дезинформационной кампании против России.