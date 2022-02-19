Антонов высказался о заявлениях США про «неминуемое вторжение» России на Украину

Последние заявления со стороны США о якобы «неминуемом вторжении» России на Украину являются новым витком дезинформационной кампании против России, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«В нашей письменной реакции на ответ американской стороне по гарантиям безопасности, переданной 17 февраля, недвусмысленно сказано: никакого «российского вторжения» на Украину, о чем с осени прошлого года заявляют на официальном уровне США и их союзники, нет и не планируется», — приводит слова Антонова страница российского посольства в США в Facebook.

По его словам, недоумение вызывает «вброс» со стороны США по поводу эвакуации людей с территории самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Он отметил, что готовность России принять мирных жителей Донбасса воспринимается властями США как элемент пропаганды, направленной на оправдание «неминуемого вторжения» на Украину.

«Подобные заявления — очередной виток американской дезинформационной кампании против России», — добавил посол.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что у американской стороны есть основания полагать, что российские вооружённые силы нападут на Украину на предстоящей неделе.