Посольство США в Киеве: Госдеп призвал некоторых дипломатов покинуть Украину

Короткая ссылка
Госдепартамент США призвал американских дипломатов, не занимающих критически важные должности, покинуть территорию Украины. Об этом сообщили в американском посольстве в Киеве.
Посольство США в Киеве: Госдеп призвал некоторых дипломатов покинуть Украину
  • Gettyimages.ru

«Сегодня Госдеп приказал выехать из посольства США в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные должности», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

В посольстве отметили, что основная часть сотрудников продолжит работу.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что власти Соединённых Штатов намерены 12 февраля объявить о начале эвакуации сотрудников американского посольства в Киеве.

Президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину, так как ситуация, по его словам, может стремительно принять «сумасшедший оборот».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить