Посольство США в Киеве: Госдеп призвал некоторых дипломатов покинуть Украину
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«Сегодня Госдеп приказал выехать из посольства США в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные должности», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Сьогодні @StateDept наказав виїхати з посольства США в Києві дипломатам, які не займають критично важливі посади, через постійні повідомлення про нарощування російських військових на кордоні з Україною, що вказують на можливість значних військових дій.https://t.co/6IgLvEmr8s— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 12, 2022
В посольстве отметили, что основная часть сотрудников продолжит работу.
Ранее агентство Associated Press сообщало, что власти Соединённых Штатов намерены 12 февраля объявить о начале эвакуации сотрудников американского посольства в Киеве.
Президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину, так как ситуация, по его словам, может стремительно принять «сумасшедший оборот».