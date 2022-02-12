Посольство США в Киеве: Госдеп призвал некоторых дипломатов покинуть Украину

Сьогодні @StateDept наказав виїхати з посольства США в Києві дипломатам, які не займають критично важливі посади, через постійні повідомлення про нарощування російських військових на кордоні з Україною, що вказують на можливість значних військових дій.https://t.co/6IgLvEmr8s