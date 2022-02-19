«Попытка оказать давление»: как в России отреагировали на новые обвинения США из-за ситуации вокруг Украины

Последние заявления США о якобы «неминуемом вторжении» России на Украину — новый виток дезинформационной кампании против РФ, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, недоумение вызывает вброс со стороны США по поводу эвакуации людей с территории самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Ранее в Госдепе расценили эвакуацию жителей Донбасса в Россию как предлог для «операции под ложным флагом» против Украины. Антонов отметил, что готовность России принять мирных жителей Донбасса власти США воспринимают как элемент пропаганды, призванной оправдать «неминуемое вторжение» на Украину. Эксперты, в свою очередь, называют текущую риторику Вашингтона «верхом цинизма». При этом, как считают аналитики, новая порция бездоказательных обвинений со стороны Белого дома связана в том числе с тем, что Вашингтону нечем ответить на российские инициативы по гарантиям безопасности.

Последние заявления США о якобы «неминуемом вторжении» России на Украину являются новым витком дезинформационной кампании против Москвы, считает посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.

Он напомнил, что российская сторона неоднократно заявляла об отсутствии «каких-либо планов агрессии против братского украинского народа».

«В нашей письменной реакции на ответ американской стороне по гарантиям безопасности, переданной 17 февраля, недвусмысленно сказано: никакого «российского вторжения» на Украину, о чём с осени прошлого года заявляют на официальном уровне США и их союзники, нет и не планируется. Утверждения об ответственности России за эскалацию нельзя расценить иначе как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности», — приводит слова Антонова посольство России на своей официальной странице в Facebook.

Тем не менее в США «упорно продолжают внушать общественности откровенную ложь», подчеркнул дипломат.

«Особое недоумение вызывает новый вброс со стороны американских официальных представителей относительно эвакуации граждан с территории ЛНР и ДНР. Наша готовность принять у себя дома мирных жителей Донбасса, опасающихся за свою жизнь, воспринимается Вашингтоном как элемент пропаганды, направленной на оправдание «неминуемого вторжения» на Украину», — сказал Антонов.

По его словам, авторам подобного рода утверждений следовало бы лично посетить Донбасс и ознакомиться с трагическими последствиями «военной помощи», оказываемой Украине Соединёнными Штатами и их союзниками.

Новая порция обвинений

Напомним, ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин якобы принял решение о «вторжении» на Украину. Американский лидер утверждает, что РФ нападёт «в предстоящие дни».

«Послушайте, у нас есть основания полагать, что российские силы планируют и намерены напасть на Украину в предстоящую неделю... в предстоящие дни. Считаем, что их целью станет столица Украины Киев, город в котором проживают 2,8 млн ни в чём не повинных людей», — сказал Байден.

По его словам, Соединённые Штаты говорят «о планах России громко и часто» якобы не потому, что хотят конфликта, а в связи с тем, что делают всё возможное, чтобы «устранить любые доводы, на которые может сослаться Россия для оправдания вторжения на Украину».

«В последние несколько дней мы видели сообщения о значительном учащении случаев нарушения режима прекращения огня со стороны поддерживаемых Россией бойцов, стремящихся спровоцировать Украину в Донбассе», — говорит глава Белого дома.

Глава Белого дома Джо Байден

© AP Photo/Alex Brandon

Если РФ начнёт осуществлять «свои планы, на её совести будет катастрофическая и ненужная война по выбору», добавил президент США.

«Мы будем добиваться того, чтобы Россия ответила за свои действия. Запад сплочён и настроен решительно. Мы готовы ввести суровые санкции в отношении России, если она совершит дальнейшее вторжение на Украину», — заявил Байден.

Он также подчеркнул, что проблем, которые становятся причиной разногласий как в США, так и в мире, много, «но вопрос противостояния российской агрессии к таковым не относится».

Выступление Байдена прокомментировал вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачёв. По его словам, утверждения главы Белого дома о провокациях в Донбассе поощряют силовую операцию с украинской стороны.

«Это прямое поощрение силовой операции со стороны Киева, которую Запад покрывает уже сейчас и явно будет делать это и впредь, лишь бы расправиться с Россией любым способом. Чудовищно», — написал Косачёв в Facebook.

Помимо Байдена, с обвинениями в адрес РФ выступила и заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер, которая заявила о возможной причастности Москвы к кибератакам на банки Украины.

«Мы считаем, что российское правительство ответственно за масштабные кибератаки, которым на этой неделе подверглись украинские банки. Имеющаяся у нас техническая информация указывает на причастность России — (в лице. — RT) Главного разведывательного управления России (ГРУ), поскольку инфраструктура ГРУ была замечена в передаче больших объёмов коммуникаций украинским IP-адресам и доменам», — утверждает Нюбергер, не приводя никаких доказательств.

По её словам, недавняя серия кибератак на Украине «пусть и возымела ограниченный эффект, всё же сообразна тому, как могли бы выглядеть усилия российской стороны по подготовке почвы для более разрушительных кибератак, которые бы сопутствовали возможному дальнейшему вторжению на суверенную территорию Украины».

«Россия любит действовать в тени и рассчитывает воспользоваться длительностью процесса установления исполнителей, чтобы продолжать свою вредоносную деятельность против Украины в киберпространстве, включая подготовку возможного вторжения. Поэтому мы стараемся оперативно установить исполнителей DDoS-атак», — отметила заместитель помощника Байдена по нацбезопасности.

Посольство России в США уже категорически отвергло эти обвинения, назвав их «безосновательными» и «откровенно антироссийскими».

«Категорически отвергаем безосновательные заявления администрации и отмечаем, что Россия не имеет никакого отношения к упомянутым событиям и в принципе никогда не проводила и не проводит «злонамеренных» операций в виртуальном пространстве», — сообщило посольство России в США на своей странице в Twitter.

2⃣ Категорически отвергаем безосновательные заявления администрации и отмечаем, что 🇷🇺 не имеет никакого отношения к упомянутым событиям и в принципе никогда не проводила и не проводит "злонамеренных" операций в виртуальном пространстве. — Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) February 19, 2022

После этого глава Пентагона Ллойд Остин отметил в интервью телеканалу ABC, что не считает блефом приписываемые России планы по «вторжению» на Украину.

Кроме того, ранее в Госдепе расценили эвакуацию жителей Донбасса в Россию как предлог для операции «под чужим флагом» против Украины.

«Лидер по демонизации РФ»

Новая порция обвинений в адрес России направлена на то, чтобы закрепить за ней образ «агрессора» и спровоцировать Киев на ещё более активные силовые действия против Донбасса, полагают эксперты.

«Это не просто пропаганда Вашингтона, направленная против РФ, а намеренная политика Соединённых Штатов, цель которой — подтолкнуть украинские власти к намного более агрессивным действиям ВСУ в Донбассе. Для этого же и продолжается накачка Украины американским и западным оружием», — заявил в беседе с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По его словам, коллективный Запад во главе с США в течение последних месяцев «с особым энтузиазмом» формировал негативный фон вокруг России, тиражируя обвинения в планах «вторжения» на Украину.

«Вашингтон стал лидером по демонизации РФ, теперь же в ход пошли даже избитые и бездоказательные обвинения в кибератаках. При этом именно США создавали этот сценарий, согласно которому Украина избрала путь войны в Донбассе. Киев демонстративно игнорирует Минские соглашения, показав всему миру, что эти договорённости ничего для него не значат», — подчеркнул Блохин.

В то же время аналитик считает, что Россия сделала всё возможное, чтобы сохранить мир и международную стабильность в регионе.

«РФ, чтобы снизить напряжённость, отвела большую часть войск из регионов, граничащих с Украиной. Но киевские власти восприняли этот шаг как карт-бланш для возобновления артиллерийских обстрелов в Донбассе», — констатировал Блохин.

Он исключил, что Байден «намеренно транслирует ложную информацию», согласно которой режим прекращения огня якобы нарушили ЛНР и ДНР.

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«Белый дом считает, что военных обеих республик поддерживает Россия. Однако Москва не раз заявляла, что этот конфликт — сугубо внутриукраинский. Но США этот факт игнорируют. При этом синхронизация действий между Вашингтоном и Киевом поразительна. После возобновления агрессии ВСУ в Донбассе Байден выступил с речью по поводу России и Украины. Всё выглядит как сверка часов», — рассуждает аналитик.

По его мнению, Байден намерен преподнести себя в качестве миротворца и объединяющего Запад деятеля.

«Не зря глава Белого дома прямым текстом говорит о консолидации западного мира на фоне всей этой истории про обвинения в адрес РФ», — пояснил эксперт.

Кроме того, с его точки зрения, параллельно с информационной кампанией о якобы скором «вторжении» России Вашингтону легче агитировать европейских союзников ввести санкций против РФ.

«Эскалация в Донбассе будет служить поводом для новых антироссийских рестрикций и усиления политического давления на Россию. Всё это встраивается в общий курс США по сдерживанию РФ», — говорит аналитик.

Белый дом

AP

© Patrick Semansky

В свою очередь, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT отметил, что Вашингтон очередными обвинениями в адрес РФ «пробил дно своей циничности».

«Это верх цинизма — заявлять, что люди, бегущие от войны, и страна, принимающая этих людей, в чём-то виноваты и что происходящее должно стать оправданием для какой-то «российской агрессии». Поражает бесчеловечное, антигуманное отношение США к народу Донбасса. В то время как русскоязычное население, прежде всего пенсионеры и дети, бежит от войны в Россию в надежде переждать атаки ВСУ», — говорит Шаповалов.

Он счёл проявлением цинизма и то, что власти США не обращают внимания на насыщенную американским и западным оружием украинскую армию, находящуюся как на подступах к Донбассу, так и в самом регионе.

«Реакция Вашингтона на происходящее абсолютно не соответствует реалиям. При этом пропагандистская кампания США против РФ набирает обороты и переходит местами в истерию, которая фактически направлена на масштабную дезинформацию мировой общественности», — отметил эксперт.

Одной из главных целей всей этой кампании аналитик называет девальвацию инициатив РФ по гарантиям безопасности.

«Нынешний виток дезинформационной акции США происходит на фоне того, что Россия предоставила Вашингтону комментарии к его ответу на гарантии безопасности, предложенные РФ. В новом российском документе изложены чёткие аргументы со ссылками на соглашения и обязательства со стороны США. Но Вашингтону крыть нечем, потому и началась новая волна информационной атаки на РФ», — подытожил Шаповалов.