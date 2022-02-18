В Госдепе США увидели в эвакуации жителей Донбасса в Россию предлог для операции против Украины

Представитель Госдепартамента высокого ранга заявил, что Соединённые Штаты рассматривают сообщения об эвакуации и взрывах в Донбассе как предлог для начала операции «под чужим флагом» в отношении Украины.

«Подобные заявления представляют собой новую попытку при помощи лжи и дезинформации скрыть, что Россия является истинным агрессором в данном конфликте», — цитирует РИА Новости заявление.

Таким образом он прокомментировал эвакуацию жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР, а также сообщения о взрывах на территории республик.

Глава ДНР Денис Пушилин в обращении к жителям республики заявил, что в связи с опасной ситуацией в Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.

Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал мирное население республики в кратчайшие сроки выехать в Россию на фоне обострения ситуации в Донбассе.

Министерство образования самопровозглашённой Луганской народной республики объявило об эвакуации всех детских домов и школ-интернатов в Россию.