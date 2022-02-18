В Госдепе США увидели в эвакуации жителей Донбасса в Россию предлог для операции против Украины
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«Подобные заявления представляют собой новую попытку при помощи лжи и дезинформации скрыть, что Россия является истинным агрессором в данном конфликте», — цитирует РИА Новости заявление.
Таким образом он прокомментировал эвакуацию жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР, а также сообщения о взрывах на территории республик.
Глава ДНР Денис Пушилин в обращении к жителям республики заявил, что в связи с опасной ситуацией в Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.
Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал мирное население республики в кратчайшие сроки выехать в Россию на фоне обострения ситуации в Донбассе.
Министерство образования самопровозглашённой Луганской народной республики объявило об эвакуации всех детских домов и школ-интернатов в Россию.