Глава ЛНР призвал жителей республики в кратчайшие сроки выехать в Россию

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Глава самопровозглашённой ЛНР Леонид Пасечник призвал мирное население республики в кратчайшие сроки выехать в Россию на фоне обострения ситуации в Донбассе.
Глава ЛНР призвал жителей республики в кратчайшие сроки выехать в Россию
  • РИА Новости

Он отметил, что призывает это сделать, чтобы не допустить жертв среди мирного населения. 

«Призываю жителей республики, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации», — приводит его слова Луганскинформцентр.

Также Пасечник поручил главам регионов, правоохранительным органам, чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска.

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в обращении к жителям ДНР заявил, что в связи с опасной ситуацией в Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.

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