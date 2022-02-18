В Минобразования ЛНР объявили об эвакуации всех детских домов и школ-интернатов в Россию

Министерство образования самопровозглашённой Луганской народной республики объявило об эвакуации всех детских домов и школ-интернатов в Россию.

Об этом сообщает Луганскинформцентр со ссылкой на главу Министерства образования и науки ЛНР Андрея Лустенко.

«Все образовательные организации, в которых постоянно проживают несовершеннолетние... детские дома и школы-интернаты будут эвакуированы на территорию России», — заявил министр.

Он отметил, что это делается в целях обеспечения безопасности воспитанников и на непродолжительное время.

Ранее Министерство образования самопровозглашённой Луганской народной республики объявило о приостановке учебного процесса в республике в связи с обострением ситуации в Донбассе.

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник призвал мирное население республики в кратчайшие сроки выехать в Россию на фоне обострения ситуации в Донбассе.