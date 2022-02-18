Минобразования ЛНР объявило о приостановке учебного процесса в республике

Министерство образования самопровозглашённой Луганской народной республики объявило о приостановке в ней учебного процесса в связи с обострением ситуации в Донбассе.

Об этом сообщил «Луганскинформцентр» со ссылкой на министра образования и науки ЛНР Андрея Лустенко.

По его словам, приоритетом является обеспечение безопасности граждан, в наибольшей степени это касается детей.

«Именно поэтому сейчас учебный процесс во всех образовательных организациях необходимо приостановить до нормализации обстановки. Всё, что будет упущено, мы сможем наверстать позже за счёт интенсификации учебного процесса», — сказал министр.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник призвал мирное население республики в кратчайшие сроки выехать в Россию на фоне обострения ситуации в Донбассе.

Также глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин в обращении к жителям республики заявил, что в связи с опасной ситуацией в Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.