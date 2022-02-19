Косачёв: слова Байдена о провокации в Донбассе поощряют силовую операцию со стороны Киева
«Это прямое поощрение силовой операции со стороны Киева, которую Запад покрывает уже сейчас и явно будет делать это и впредь, лишь бы расправиться с Россией любым способом. Чудовищно», — написал Косачёв в Facebook.
По его словам, любое заявление сторон, сделанное в этот критической момент, является судьбоносным.
Косачёв также назвал заявление Байдена «предательством Вашингтона и их союзников миллионов людей, причём с обеих сторон вдоль линии соприкосновения, которые ждут от политиков только предотвращения войны».
Ранее Байден заявил, что «поддерживаемые Россией силы» пытаются спровоцировать украинскую сторону в Донбассе.
По мнению председателя Государственной думы России Вячеслава Володина, украинский президент Владимир Зеленский «провоцирует начало большой войны».