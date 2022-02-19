Косачёв: слова Байдена о провокации в Донбассе поощряют силовую операцию со стороны Киева

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Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачёв заявил, что заявление американского лидера Джо Байдена о провокациях в Донбассе поощряет силовую операцию со стороны Украины.

«Это прямое поощрение силовой операции со стороны Киева, которую Запад покрывает уже сейчас и явно будет делать это и впредь, лишь бы расправиться с Россией любым способом. Чудовищно», — написал Косачёв в Facebook.

По его словам, любое заявление сторон, сделанное в этот критической момент, является судьбоносным.

Косачёв также назвал заявление Байдена «предательством Вашингтона и их союзников миллионов людей, причём с обеих сторон вдоль линии соприкосновения, которые ждут от политиков только предотвращения войны».

Ранее Байден заявил, что «поддерживаемые Россией силы» пытаются спровоцировать украинскую сторону в Донбассе.

По мнению председателя Государственной думы России Вячеслава  Володина, украинский президент Владимир Зеленский «провоцирует начало большой войны».

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