Байден заявил, что Киев пытаются спровоцировать в Донбассе

Американский президент Джо Байден заявил, что «поддерживаемые России силы» пытаются спровоцировать украинскую сторону в Донбассе.

Об этом Байден заявил в ходе выступления в Белом доме.

«За последние несколько дней мы видели сообщения о значительном росте количества случаев нарушения режима прекращения поддерживаемыми Россией силами, которые пытаются спровоцировать Украину в Донбассе», — сказал он.

Ранее представитель Госдепартамента высокого ранга заявил, что Соединённые Штаты рассматривают сообщения об эвакуации и взрывах в Донбассе как предлог для начала операции «под чужим флагом» в отношении Украины.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский «провоцирует начало большой войны».

Володин подчеркнул, что Россия войны не хочет. По его словам, если возникнет угроза жизни граждан России и соотечественников, проживающих в самопровозглашённых ДНР и ЛНР, то Москва встанет на их защиту.