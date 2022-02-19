Спикер Госдумы Володин: Зеленский провоцирует начало большой войны

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский провоцирует начало большой войны.
Спикер Госдумы Володин: Зеленский провоцирует начало большой войны
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Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Без поддержки извне президент Украины Владимир Зеленский вряд ли бы решился на шаги, которые могут привести к началу войны в центре Европы», — заявил спикер Госдумы.

Володин подчеркнул, что Россия войны не хочет. По его словам, если возникнет угроза жизни граждан России и соотечественников, проживающих в самопровозглашённых ДНР и ЛНР, то Москва встанет на их защиту.

Ранее Комиссия Совета по правам человека при президенте России по международному сотрудничеству в области прав человека призвала международные правозащитные организации оказать влияние на Киев и не допустить агрессии в отношении самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

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