В СПЧ попросили правозащитные организации не допустить эскалации в Донбассе

Комиссия Совета по правам человека при президенте России по международному сотрудничеству в области прав человека призвала международные правозащитные организации оказать влияние на Киев и не допустить агрессии в отношении самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

«Члены комиссии обращаются к международным правозащитным организациям с призывом немедленно предпринять все возможные усилия и повлиять на одну из сторон гражданского конфликта с целью не допустить агрессии украинских силовиков на территории непризнанных республик», — говорится в сообщении в Telegram-канале СПЧ.

Отмечается, что в контексте ДНР и ЛНР основной задачей правозащитников является защита права жителей данных республик на жизнь.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин в обращении к жителям ДНР заявил, что в связи с опасной ситуацией в Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.

Также глава самопровозглашённой ЛНР Леонид Пасечник призвал мирное население республики в кратчайшие сроки выехать в Россию на фоне обострения ситуации в Донбассе.