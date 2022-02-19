В СПЧ попросили правозащитные организации не допустить эскалации в Донбассе
- Gettyimages.ru
- © NurPhoto
«Члены комиссии обращаются к международным правозащитным организациям с призывом немедленно предпринять все возможные усилия и повлиять на одну из сторон гражданского конфликта с целью не допустить агрессии украинских силовиков на территории непризнанных республик», — говорится в сообщении в Telegram-канале СПЧ.
Отмечается, что в контексте ДНР и ЛНР основной задачей правозащитников является защита права жителей данных республик на жизнь.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин в обращении к жителям ДНР заявил, что в связи с опасной ситуацией в Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.
Также глава самопровозглашённой ЛНР Леонид Пасечник призвал мирное население республики в кратчайшие сроки выехать в Россию на фоне обострения ситуации в Донбассе.