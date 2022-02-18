МЧС ДНР сообщило о планируемой эвакуации из республики около 700 тысяч человек

МЧС самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщило о планируемой эвакуации из республики около 700 тыс. человек.

«Планируется эвакуировать около 700 тыс. жителей ДНР. В первую очередь это дети, женщины и пожилые люди», — говорится в сообщении министерства.

Первые автобусы с жителями ДНР уже выехали в направлении российской границы, сообщили в МЧС республики.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин в обращении к жителям ДНР заявил, что в связи с опасной ситуацией в Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.

Также глава самопровозглашённой ЛНР Леонид Пасечник призвал мирное население республики в кратчайшие сроки выехать в Россию на фоне обострения ситуации в Донбассе.