Байден считает, что Путин принял решение о «вторжении» на Украину
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«Да, я так сказал», — заявил президент США журналистам.
Отвечая на просьбу привести основания, на которых построено такое заключение, Байден заявил о наличии у США «больших возможностей в разведке».
Также он заявил о готовности США к дипломатии, пока не произошло эскалации ситуации.
Также Байден сообщил, что США не намереваются отправлять свои вооружённые силы на Украину.
По его словам, США готовы ввести против России санкции в случае «нападения на Украину».
Кроме того, он заявил, что у американской стороны есть основания полагать, что российские вооружённые силы нападут на Украину на предстоящей неделе.
Российский президент Владимир Путин заявил, что не обращал внимания на вбросы в СМИ о «вторжении» России на Украину.
В Кремле заявили, что ряд западных стран и организаций, в том числе НАТО, в последнее время проявляет в адрес России неприкрытую информационную агрессию.