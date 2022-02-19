Байден считает, что Путин принял решение о «вторжении» на Украину

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Американский президент Джо Байден ответил на вопрос, считает ли он, что президент России Владимир Путин принял решение о «вторжении» на Украину.
Байден считает, что Путин принял решение о «вторжении» на Украину
  • AP
  • © Alex Brandon

«Да, я так сказал», — заявил президент США журналистам.

Отвечая на просьбу привести основания, на которых построено такое заключение, Байден заявил о наличии у США «больших возможностей в разведке».

Также он заявил о готовности США к дипломатии, пока не произошло эскалации ситуации.

Также Байден сообщил, что США не намереваются отправлять свои вооружённые силы на Украину.

По его словам, США готовы ввести против России санкции в случае «нападения на Украину».

Кроме того, он заявил, что у американской стороны есть основания полагать, что российские вооружённые силы нападут на Украину на предстоящей неделе.

Российский президент Владимир Путин заявил, что не обращал внимания на вбросы в СМИ о «вторжении» России на Украину.

В Кремле заявили, что ряд западных стран и организаций, в том числе НАТО, в последнее время проявляет в адрес России неприкрытую информационную агрессию.

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