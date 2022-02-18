Путин заявил, что не обращал внимания на вбросы о «вторжении» России на Украину

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Президент России Владимир Путин сообщил, что не обращал внимания на вбросы в СМИ о российском «вторжении» на Украину.
Путин заявил, что не обращал внимания на вбросы о «вторжении» России на Украину
  • AP

По итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Путин ответил на вопрос журналистов, как пережил «вторжение» на Украину, о котором ранее сообщали западные СМИ.

«Я не обращал на это внимания, вбросов очень много, постоянно реагировать на них — это себе дороже», — цитирует его РИА Новости

Также российский президент заявил, что Украине необходимо сесть за стол переговоров с представителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

Британские издания The Sun и The Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что «вторжение на Украину» якобы запланировано на 16 февраля на 03:00 по местному времени. 

В Кремле предложили украинцам поставить будильники и самим убедиться в ложности подобных заявлений.

Позже в The Sun отредактировали материал, отметив, что «ночь прошла без происшествий».

В российском МИД заявили, что западные СМИ пытались сделать всё, чтобы война между Россией и Украиной состоялась, но к реальности это не имеет отношения.

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