Песков предложил украинцам завести будильники и убедиться в отсутствии «вторжения»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данные западных СМИ о возможном «вторжении России» на Украину утром 16 февраля, предложил украинцам поставить будильники и самим убедиться в ложности подобных заявлений.

«Им (украинцам. — RT) лучше завести будильники на это время и самим убедиться», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее британские издания The Sun и The Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что «вторжение на Украину» якобы запланировано на 16 февраля на 03:00 по местному времени.

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT прокомментировал данные британских СМИ.