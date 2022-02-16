Песков предложил украинцам завести будильники и убедиться в отсутствии «вторжения»
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«Им (украинцам. — RT) лучше завести будильники на это время и самим убедиться», — цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее британские издания The Sun и The Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что «вторжение на Украину» якобы запланировано на 16 февраля на 03:00 по местному времени.
Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT прокомментировал данные британских СМИ.