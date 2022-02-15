Британские The Sun и The Mirror назначили время «вторжения» России на Украину на три утра среды

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Британские издания The Sun и The Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что «вторжение на Украину» якобы запланировано на 16 февраля на три часа утра по местному времени.
Британские The Sun и The Mirror назначили время «вторжения» России на Украину на три утра среды
  • © AP Photo/Vadim Ghirda

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Южного и Западного военных округов во вторник, 15 февраля, начнут движение в свои гарнизоны после учений. Он добавил, что отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн.

Между тем в материале The Sun говорится, что Россия готовится нанести «массированный ракетный удар» при участии 200 тыс. военнослужащих.

The Mirror пишет, что Россия якобы может нанести удары с воздуха по украинским военным и правительственным центрам управления до того, как танки перейдут границу.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «параноидальными» спекуляции стран Запада на тему российско-белорусских военных учений как якобы инструмента для «вторжения» на Украину.

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