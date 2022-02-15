Британские The Sun и The Mirror назначили время «вторжения» России на Украину на три утра среды

Британские издания The Sun и The Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что «вторжение на Украину» якобы запланировано на 16 февраля на три часа утра по местному времени.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Южного и Западного военных округов во вторник, 15 февраля, начнут движение в свои гарнизоны после учений. Он добавил, что отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн.

Между тем в материале The Sun говорится, что Россия готовится нанести «массированный ракетный удар» при участии 200 тыс. военнослужащих.

The Mirror пишет, что Россия якобы может нанести удары с воздуха по украинским военным и правительственным центрам управления до того, как танки перейдут границу.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «параноидальными» спекуляции стран Запада на тему российско-белорусских военных учений как якобы инструмента для «вторжения» на Украину.