Подразделения ЮВО и ЗВО 15 февраля приступят к возвращению в гарнизоны после учений

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Подразделения Южного и Западного военных округов во вторник, 15 февраля, начнут движение в свои гарнизоны после учений. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Подразделения ЮВО и ЗВО 15 февраля приступят к возвращению в гарнизоны после учений
  • РИА Новости

«Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны», — говорится в заявлении Конашенкова.

Он добавил, что отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил о ходе военных учений российской армии.

По его словам, в учениях принимают участие войска практически всех военных округов.

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