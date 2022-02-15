Подразделения ЮВО и ЗВО 15 февраля приступят к возвращению в гарнизоны после учений
- РИА Новости
«Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны», — говорится в заявлении Конашенкова.
Он добавил, что отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил о ходе военных учений российской армии.
По его словам, в учениях принимают участие войска практически всех военных округов.