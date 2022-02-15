Подразделения ЮВО и ЗВО 15 февраля приступят к возвращению в гарнизоны после учений

Подразделения Южного и Западного военных округов во вторник, 15 февраля, начнут движение в свои гарнизоны после учений. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны», — говорится в заявлении Конашенкова.

Он добавил, что отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил о ходе военных учений российской армии.

По его словам, в учениях принимают участие войска практически всех военных округов.