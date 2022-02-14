Шойгу рассказал Путину о ходе военных учений российской армии

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил о ходе военных учений российской армии в разных военных округах.
Шойгу рассказал Путину о ходе военных учений российской армии
  • РИА Новости

«Учения масштабные, проходят в Западном военном округе, практически во всех флотах, в Баренцевом, Чёрном, Балтийском морях», — заявил Шойгу.

По его словам, в учениях принимают участие войска практически всех военных округов.

Ранее боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) в Охотском море отработали артиллерийские стрельбы в ходе учений.

12 февраля более 30 кораблей Черноморского флота вышли на учения из Севастополя и Новороссийска с целью отработать оборону побережья Крыма.

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