Шойгу рассказал Путину о ходе военных учений российской армии
- РИА Новости
«Учения масштабные, проходят в Западном военном округе, практически во всех флотах, в Баренцевом, Чёрном, Балтийском морях», — заявил Шойгу.
По его словам, в учениях принимают участие войска практически всех военных округов.
Ранее боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) в Охотском море отработали артиллерийские стрельбы в ходе учений.
12 февраля более 30 кораблей Черноморского флота вышли на учения из Севастополя и Новороссийска с целью отработать оборону побережья Крыма.