Шойгу рассказал Путину о ходе военных учений российской армии

Глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил о ходе военных учений российской армии в разных военных округах.

«Учения масштабные, проходят в Западном военном округе, практически во всех флотах, в Баренцевом, Чёрном, Балтийском морях», — заявил Шойгу.

По его словам, в учениях принимают участие войска практически всех военных округов.

Ранее боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) в Охотском море отработали артиллерийские стрельбы в ходе учений.

12 февраля более 30 кораблей Черноморского флота вышли на учения из Севастополя и Новороссийска с целью отработать оборону побережья Крыма.