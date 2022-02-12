Более 30 кораблей Черноморского флота отработают оборону Крыма

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Более 30 кораблей Черноморского флота вышли на учения из Севастополя и Новороссийска, с целью отработать оборону побережья Крыма.

«Более 30 кораблей Черноморского флота вышли в море из Севастополя и Новороссийска по плану учения», — цитирует РИА Новости отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Отмечается, что руководство учениями осуществляет командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.

Целью учений является оборона морского побережья Крыма, пунктов базирования ЧФ.

Ранее тральщики Черноморского флота «Валентин Пикуль» и «Вице-адмирал Захарьин» в рамках учений отработали уничтожение условных морских мин в морском полигоне боевой подготовки.

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