Экипажи тральщиков ЧФ провели учения по уничтожению морских мин

Тральщики Черноморского флота «Валентин Пикуль» и «Вице-адмирал Захарьин» в рамках учений отработали уничтожение условных морских мин в морском полигоне боевой подготовки.

Об этом пишет «Новый Севастополь».

«В ходе учения экипажи тральщиков осуществили проводку кораблей за тралами с форсированием условного минного заграждения, поразили цели, имитирующие морские мины, из артиллерийских орудий, а также отработали действия артиллерийских расчётов при отражении атаки средств воздушного нападения условного противника», — сообщила пресс-служба Черноморского флота.

В соответствии с планом подготовки Вооружённых сил России на 2022 год в январе — феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ.

Как ранее сообщало ФАН, экипаж фрегата «Адмирал Эссен» Черноморского флота отработал приём вертолёта Ка-27ПЛ на палубу.